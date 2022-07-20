«تنمرت على ميت».. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على زَلة شيرين عبدالوهاب

الأربعاء، 20-07-2022
11:20 ص
أثارت
تصريحات الفنانة شيرين
عبد الوهاب، التي أشارت خلالها إلى نقيب المهن الموسيقية الأسبق
الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، حالة من الغضب داخل النقابة، بعد ما قالته عن الراحل،
خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مساء أمس الثلاثاء.
منصور
هندي رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، علّق على التصريحات، وقال: "الموسيقار
الراحل حسن أبو السعود، قيمة فنية كبيرة، وهرم من أهرامات مصر، وما ذكرته الفنانة شيرين
عبد الوهاب، حتى إن كان عفويا، هو خطأ كبير وتنمر واضح"، حسب مصراوي.
وتابع:
"النقابة من جهتها، ترى أن الإساءة التي تعرض لها الراحل، غير مقبولة، نظرا لقيمته
الفنية الكبيرة، إلى جانب كونه نقيبا سابقا للموسيقيين".
الفنانة
شيرين
عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية
لميس الحديدي، قالت: "أنا كنت زي البدر، ولما اتجوزت حسام حبيب بقيت زي حسن أبو
السعود".
وأثارت
تصريحات الفنانة شيرين
عبدالوهاب، من الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، غضبا كبيرا
من أسرته، وأصدرت الأسرة بيانا تعلق فيه على ما قالته شيرين
.