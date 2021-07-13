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تنفيذ القتل في مواطن سعودي خنق زوجته حتى الموت (بيان رسمي)

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الثلاثاء، 13-07-2021 12:50 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة الجوف، وفيما يلي نصه:
أقدم / خالد بن علي بن جروح الأشجعي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل زوجةه / عهود بنت راضي بن جربوع العنزي ـ سعودية الجنسية ـ، وذلك بخنقها مما أدى لوفاتها .
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حداً لقتله المجني عليها غيلة, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني/ خالد بن علي بن جروح الأشجعي اليوم الثلاثاء 3 / 12 / 1442 هـ، بمحافظة القريات بمنطقة الجوف .
 

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