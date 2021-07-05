تركي آل الشيخ في تغريدة غامضة عن أحد أصدقائه: والله ما عادك صاحبي
تركي آل الشيخ
Native
الإثنين، 05-07-202109:10 م
نشر
رئيس الهيئة العامة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، تغريدة
غامضة، عن أحد أصدقائه دون أن يسميه، أثارت الكثير من الجدل بين متابعيه.
وكتب
“آل الشيخ” عبر حسبه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": “صاحبي..
والله ماعادك صاحبي.. الزمن غيّرك.. وظروف الحياة.. والزمن وإن راح بك.. ماراح بي والصديق
الكفو.. ماينسى.. أصدقاه .. تدل دربها".
صاحبي ... والله ماعادك صاحبي
الزمن غيّرك ... وظروف الحياه
والزمن ... وأن راح بك ... ماراح بي
والصديق الكفو ... ماينسى ... اصدقاه 🤷🏻♂️ تدل دربها🙃