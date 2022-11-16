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تفاصيل مفاجئة حول مرض فنان شهير....الورم اغلق العين وكاد يصل للمخ

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أحمد سلامة
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الأربعاء، 16-11-2022 04:46 م نسمه عبد الوهاب
كشف الفنان أحمد سلامة، عن تفاصيل مفاجئة حول حالته الصحية وكيف تطور معه المرض بشكل مفاجئ وتزايد الورم في وجهه الذي وصل الي العين وكاد يصل إلى المخ.

وشدد الفنان أحمد سلامة أن الطبيب حذره من امكانية حدوث تطورات خطيرة قد تسبب له الوفاة اذا لم يقم بإجراء عملية جراحية عاجلة .
وتابع أحمد سلامة، في تصريحات تليفزيونية له علة قناة النهار الفضائية عبر برنامج "أخر النهار" والذي يقدمه الاعلامي تامر أمين، قائلا: لقد شعرت بآلام حادة في الضرس في بداية الأمر وأخذت بعض العقاقير الطبية من الصيدلية ودخلت في نوم عميق وعندما استيقظت فوجئت بورم كبير في الوجه لا أعلم سببه وتطور إلى أن وصل إلى منطقة العين حتى أغلقها تماما .
وأضاف سلامة : لقد تفاقمت خطورة الورم وبدأ على شكل خراج، لكن البكتيريا المكونة له كانت شرسة، وانتشرت سريعا في المنطقة المصابة، حتى وصلت إلى العين وأغلقتها تمامًا وعندما بدأت أشعر بالقلق ذهبت سريعا إلى الطبيب
والذي أخبرني بدوره أن الحالة تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا، ولأنني جبان رفضت، إلا أن الطبيب أخبرني أنني لو لم أخضع للجراحة سأدخل إلى العناية المركزة، وسيقرأ أقربائي لي القرآن في إشارة منه إلى أنني سأموت .

وقال أحمد سلامة : الحمد لله أصبحت الان بخير، وما أسعدني في هذه الأزمة هو الحب الذي لمسته من الجمهور والدعوات التي غمرتني من الجميع، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو من الجمهور بالشارع.
 

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