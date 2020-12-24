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أصالة تفاجئ الجميع بتعليق صادم على صورة طليقها مع حبيبته

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أصالة
 
الخميس، 24-12-2020 12:47 م المصريون


فاجأت الفنانة السورية الشهيرة أصالة نصرى، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة طليقها المخرج طارق العريان التي انتشرت له أثناء سهرة مع حبيبته عارضة الأزياء نيكول سعفان، معلقة عليها بكلمات صادمة.
ونشرت أصالة الصورة على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".
وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".
ويعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم.
وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما، خاصة أن هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم إلى كل من طارق ونيكول.
 

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