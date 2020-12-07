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تعليق صادم من صفاء الهاشم بعد شماتة المصريين فيها

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تعليق صادم من صفاء الهاشم بعد شماتة المصريين فيها

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صفاء الهاشم
 
الإثنين، 07-12-2020 09:45 ص المصريون

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية حالة من الشماتة والفرحة بين المصريين والكثير من الكويتيين، بعد سقوط صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة، والتي كانت دائمة الهجوم على المصريين العاملين في الكويت وإثارة المشاكل.
وخرجت "الهاشم" بتعليق غير متوقع ردًا على خسارتها وشماتة الكثيرين على السوشيال ميديا بها.
وقالت “الهاشم” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “أبقى صفاء العالية بشموخها.. أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها.. صفاء اللي تمكنت من حل مجلس وإسقاط وزراء سيادة”.
وأضافت: “أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي وزهدت بالمنصب وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة.. أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس داخل الكويت وخارجها”.
وحلت الهاشم في المرتبة الثلاثين بحصولها على 430 صوتًا فقط، متأخرة حتى عن المرشحة الجديدة شيخة الجاسم التي خسرت بدورها أيضًا؛ حيث حلت في المرتبة الـ25.
وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، سخرت من خسارة النائبة صفاء الهاشم في إنتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020، والتي جرت منذ يومين.
وقالت في برنامجها:"الوافدون يحتفلون بسقوط صفاء.. بأمانة كانوا يدعون عليها بأمانة قدام عيني كنت بأشوفهم يدعون عليها".
وأضافت: "بس ما راح نفتقدها لأني قولتلها مرة يا أم عبدالعزيز انتي الوحيدة اللي ما راح تطلعي خسرانة في الانتخابات.. إذا خسرتي في الانتخابات عندك منصة على تويتر وانستجرام عندك حساب قوي وبعدين تحب الطبخ والطبخ سوق رائج وانا لحين لما اشوف هوايات الستات رقم واحد أجدها الطبخ وصفاء أستاذة طبخ ومتعلمة الطبخ الايطالي أنا كنت بقول إذا بطلت سياسة أبلچ أطبخ هي قالتلي إنها طباخة ماهرة".
 

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