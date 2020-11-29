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أحمد بدير يرد على الإعلامية الكويتية التي أهانته وسخرت منه

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بدير وابنته
 
الأحد، 29-11-2020 10:33 ص المصريون

قرر الفنان أحمد بدير، اتخاذ خطوات قانونية للرد على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد إهانتها له والسخرية منه، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال المحامي أشرف عبد العزيز، محامي بدير، في بيان اليوم إنه: "جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية بحق الفنان القدير أحمد بدير".
وكانت سارة إبنة بدير، ردّت على العيدان، قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".
وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة. أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".
وتابعت سارة: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة"

 

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