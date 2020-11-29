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رد مُهين وغير متوقع من مي العيدان على مقاضاة أحمد بدير لها

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بدير والعيدان
 
الأحد، 29-11-2020 01:45 م المصريون
لم تتوقف الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، مي العيدان، عند حد السخرية من الفنان أحمد بدير، بعد تصريحات لمحاميه بأنه سيقاضيها، بل زادت في إهانتها له وسخريتها منه.
وقالت العيدان، إنها لا تهاب مقاضاة أحمد بدير لها، معقبة في منشور لها عبر حسابها في موقع “إنستغرام” بعدما شاركت خبر لجوئه للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، قائلة: “أرد على هذا الخبر.. أحب أقول لأحمد بدير المحاكم مفتوحة من 7 صباحًا توكل على الله واللي ما أطاوله في أَيَّدَك طاوله برجلك”.
وأضافت العيدان: “قضيتك خسرانة من الآن بأن القانون يحاسب على السب والقذف ونسب شيء ليس فيك أصلًا.. وأنا قلت بنته مزة طلعت بنت القرع وأنت فعلًا أقرع وفي مليون مقطع في مسرحياتك وانت تضحك الناس على قرعتك ومع إحترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينة ليش ما اعتبرتها إهانة”.
وتابعت: “أعتقد التفلة حتى لو تمثيل جارحة خاصًة إذا مصورة وارجع أقولك اللي ما أطاوله بإيدك طاوله برجلك.. أنت شعرك مو مثل رشدي أباظة لحواجبك وأنا نسبت شيء ليس فيك أنت شوف صورتك جنبي وشوف إذا أنت أقرع ولا بشعر”.
وأردفت الإعلامية الكويتية: “بس خلي المحامي يطلع له بقرشين منك ماشي ما حركت فيني شعرة بس عشان اتعرف إني ديمقراطية نشرت رد بنتك وردك وخليت التعليقات مفتوحة ما أغلقتها وللعلم ترى عندي بدل المحامي 6 وأفهم بالقانون وحافظته”.
 

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