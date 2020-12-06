بعد خسارة صفاء الهاشم.. كاتب كويتي يوجه رسالة هامة للمصريين

الأحد، 06-12-2020
07:13 م
وجه الكاتب الكويت
ي دويع العجمي، رسالة هامة للوافدين في بلاده ولا سيما المصريين، بعد خسارة صفاء الهاشم
في انتخابات مجلس الأمة.
واعتادت "الهاشم" على شن هجوم دائم على الوافدين لا سيما المصريين.
وكتب عبر "تويتر": "إلى أهلنا وإخواننا الوافدين
من أجلكم أسقطنا #صفاء_الهاشم
وأعطوني أحلى ريتويت لترى رد التحية منكم على هذا السقوط".
وعلق أح المصريين قائلًا: "أحلي وأجمل شعب في الدنيا شعب الكويت
الحبيب وأجدع وأطيب وأرقي عائله في الدنيا عائلة العجمي العريقه"، ليرد عليه بقوله" تحيامصر تحيا مصر تحيا مصر".