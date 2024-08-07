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تعليق صادم من شقيق شيرين على أزمتها مع حسام حبيب: أقذر قصة عرفتها البشرية

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الأربعاء، 07-08-2024 12:50 م


دخل محمد عبد الوهاب "شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب"، على خط التصريحات المنسوبة لها، والتي تستغيث فيها مجددا من زوجها السابق حسام حبيب.

 

محمد عبد الوهاب، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده، كفايه بقى أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزيت منكم".

وتابع، واصفا قصتها مع حساب حبيب:"أقذر قصة عرفتها البشرية والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتو الاتنين".

جاء تعليق شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، عقب نشر تصريحات صحفية منسوبة للمطربة، تستغيث فيها من زوجها السابق حسام حبيب، و تتتمه فيها بسرقة مصوغات ذهبية، وابتزازها ماليا.

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