تعرف على فارق العمر بين طارق العريان ونيكول سعفان بعد أنباء ارتباطهما: في عمر أبنائه

الخميس، 24-12-2020
08:18 ص
خلود عادل
تصدرت عارضة الأزياء نيكول سعفان
اهتماماته الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء ارتباطها بـالمخرج طارق العريان
عقب انفصاله عن أصالة.
وفيما يلي عدة معلومات عن نيكول سعفان
:
1. من مواليد سنة 1998 أي أنها أصغر من طارق العريان
بـ 35 سنة.
2. سورية من أصل أرميني لكن أغلب أعمالها في مصر ودبي
3. درست التسويق لكن فضلت الانتقال لمجال عرض الأزياء.
4. ظهرت كموديل في أحد كليبات عمرو دياب الذي أخرجه طارق العريان
.
5. حضرت إلى مصر لأول مرة عام 2018 وبدأت في دخول عالم عرض الأزياء والفن.