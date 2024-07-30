تطور مفاجئ في قضية ضاربة حماتها بالشرقية





لا تزال قضية ضرب زوجة لحماتها وتوثيق الواقعة في مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات، حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف محامي الزوجة المتهمة بالتعدي على حماتها بالضرب آخر المستجدات بعد تجديد حبسها 15 يوما في أولى جلسات محاكمتها، الأحد.

ونقلت وسائل إعلام عن أحمد جمال، محامي الزوجة المتهمة، قوله إن هناك محاولات للصلح بين الطرفين بدأت منذ السبت، موضحا: "تم الاتفاق على إجراءات التصالح بصورة رسمية خلال الجلسة الموضوعية التي تنظرها محكمة ديرب".

ونظرت محكمة جنايات ديرب نجم بمحافظة الشرقية، الأحد، أولى جلسات محاكمة "نداء. ح"، الزوجة المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها في القضية رقم 15686 لسنة 2024 جنح ديرب نجم.

قرار قضائي بحق «المصرية التي ضربت حماتها»

وقرر المستشار حسن عبدالعاطي، رئيس محكمة ديرب نجم الجزئية، الأحد، تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على الشابة بتهمة التعدي بالضرب على والدة زوجها في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع "فيسبوك"، وأظهرها وهي تضرب بعنف السيدة المسنة، ما فجر غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة إن الأسرة حررت محضرا ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته "حنان"، وتبين أن الزوجة تركت منزل زوجها وتوجهت إلى منزل أسرتها بعد الواقعة، لتتوجه قوة من الأمن وتلقي القبض عليها.