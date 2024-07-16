كواليس تنازل جنة عليوة عن القضية ضد شهد سعيد ومسامحتها





أسدل الستار عن أزمة شهد سعيد وجنة عليوه لاعبتي منتخب مصر للدراجات بعد تنازل الأخيرة بشكل رسمي عن القضية التي رفعتها ضد شهد سعيد لاعبة الدراجات بعد أحداث نهائي بطولة الجمهورية في أبريل الماضي.

تنازل جنة عليوة عن المحضر ضد شهد سعيد

أكدت جنة عليوه، لاعبة منتخب مصر للدراجات المصابة، أنه إعلاءً للقيم والأخلاق فإنها قررت مسامحة شهد سعيد، وسيتم التنازل عن المحضر ضدها في النيابة بشكل رسمي.

جنة عليوة

وواصلت جنة عليوه: “أنا مسامحة شهد سعيد، وأتمنى التوفيق لها في الفترة المقبلة والتأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028”.

تفاصيل الصلح بين شهد سعيد وجنة عليوة

كشف عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، عن تفاصيل الصلح بين جنة عليوه وشهد سعيد، موضحا أن النادي يتابع عن كثب تطورات الأزمة التي حدثت مؤخرًا بين لاعبته جنة عليوة واللاعبة شهد سعيد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد: "الموضوع انتهى ونحن الآن في مرحلة لم الشمل، ونسعى لمعالجة الأخطاء التي حدثت مؤخرًا".

وأضاف صبحي: "لا صالح ولا دخل لنا بما قامت به والدة اللاعبة جنة عليوه بعد رفع قضية في محاكمة ضد اللاعبة شهد سعيد".

جنة عليوه: سامحت شهد واتمنى لها التوفيق

أعلنت جنة عليوه، لاعبة الدراجات، عن قبولها اعتذار شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات، وتنازلها عن القضية المقامة ضد الأخيرة.

وخلال مداخلة عبر برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، قالت جنة عليوه: "أنا قبلت اعتذار شهد سعيد، خلاص مفيش حاجة وراضية بالقرار".

وأكملت جنة عليوه: "أنا حسمت قراري بقبول الاعتذار بعد بيان عدم مشاركة شهد في أولمبياد باريس، الحمد الله مرة تانية وراضية بقرار الصلح والتنازل عن القضية".

ووجهت جنة عليوه رسالة إلى شهد سعيد قائلة: "والله أنا اتمني لك التوفيق واتمنى تشاركي في أولمبياد 2028".

وأضافت: "بجد أنا مسمحاها ومفيش أي حاجة معاها، وأتمنى أنها تكلمني ومفيش أي حاجة خلاص مع شهد، وطالما أنا سامحتها خلاص مفيش قضية ولا حاجة".