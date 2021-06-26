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تطورات الحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة

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السبت، 26-06-2021 06:45 م

خضع الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى عملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه، وذلك قبل أيام.
وأكد ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ، تحسن حالة والده الصحية، مشيرا إلى أنه بدأ يسير على قدميه، وخرج مؤخرًا ذاهبا إلى عيادة طبيب الأسنان.
وغادر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى، وذلك بعد أن مكث بها ما يقرب من 10 أيام تحت ملاحظة الأطباء والفحوصات الطبية بسبب خضوعه لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه.
ويخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حاليا إلى العلاج الطبيعى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية فى مفصل الحوض بعد تعرضه للإصابة في منزله.
وخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لعملية جراحية لتركيب مسامير بمفصل الحوض.
وكتب عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض، نظرًا لحدوث شرخ فيه.. يا رب الشفاء القريب”.
 

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