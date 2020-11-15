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تطهير قرية نجريج بعد إصابة" صلاح "كورونا

محمد صلاح
محمد صلاح
 
الأحد، 15-11-2020 10:13 ص إيمان هاني

عرض برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مقطع فيديو يرصد قيام مديرية الصحة بتطهير قرية نجريج، مسقط رأس لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا.
وبدأت عملية التطهير بمنزل عائلة محمد صلاح، وجميع المنازل المجاورة، بعد حضور محمد صلاح وعدد من أبناء عائلته في حفل زفاف شقيقه قبل اكتشاف إصابته بالفيروس.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.
يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.

 

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