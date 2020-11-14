السبت، 14-11-2020
11:41 م
المصريون ـ متابعات
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، أنه تلقى مكالمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل رعاية اللاعب الدولي محمد صلاح
، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن اللجنة قامت بتقييم الحالة وكان يعاني من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، وسيجري مسحة نهاية الأسبوع.
وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب: "نتعامل مع حالة اللاعب، وعملنا الأشعة المقطعية وكانت سلمية، وكان هناك نقص بسيط في كرات الدم البيضاء".
وتابع: "تم صرف العلاج الخاص ببروتوكول فيروس كورونا
للاعب، وأرسلنا تقريرًا لنادي ليفربول، وحالة اللاعب جيدة للغاية وهو في منتنهى التعاون".
وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، إلى أن اللجنة شرحت للاعب حالته الصحية، واللاعب لن يسافر إلى الخارج، وفي اليوم الخامس من بداية العلاج سيجري مسحة طبية أخرى".