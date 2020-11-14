تعليق ناري لـ عمرو أديب على إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

السبت، 14-11-2020
11:52 م
المصريون ـ متابعات
أوضح الإعلامي عمرو أديب
، أنه يتفهم ويتفق مع من انتقدوا لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح
، عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا
، لكنه يلتمس لمحمد صلاح
العذر في نفس الوقت.
وقال عمرو أديب
، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن عدد الأصابات فى أمريكا
تجاوز 165 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا
و 1000 حالة وفاة، الأردن اليوم عدد الوفيات
بها وصل ل 80 حالة وفرنسا واسبانيا في نفس المستوي.
وأشار عمرو أديب
إلى احتمال أن تكون إصابة محمد صلاح
قد حدثت في إنجلترا، حيث تسجل 35 الف من الإصابات
كل يوم.
ونوه أديب، علي أن محمد صلاح
تعرض لضغوط اجتماعية نتيجة لشهرته الكبيرة، فالحديث هنا يدور عن أهل بلده، وحفل زفاف شقيقه، ورغبة البعض في التقاط الصور معه، هذا إذا كانت العدوى قد أصابته بالفعل خلال حفل الزفاف.
وقال عمرو أديب
إن بعض المهووسين من مشجعي محمد صلاح
انتقدوه، ونشروا منشورات ضمّنوها مقاطع من حفل زفاف شقيقه، وطالبوا بتحرك إدارة النادي.