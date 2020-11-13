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مفاجأة.. إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

محمد صلاح
محمد ضلاح
 
الجمعة، 13-11-2020 05:23 م محمد الفايدي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم إصابة نجمه محمد صلاح بفيروس كورونا ، وذلك قبل مواجهة المنتخب المصري لتوجو بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال الاتحاد في بيان عبر صفحته على "فيسبوك": إن المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض.

فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية وأنه سيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة.

وكان صلاح مشاركا في حفل زفاف أخيه بمسقط رأسه قبل يومين.
 

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