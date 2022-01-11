تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة لكنه يرفض.. الإفتاء ترد
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الثلاثاء، 11-01-202209:21 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، تشكو فيه الزوجة من رفض زوجها الاستحمام
قبل العلاقة الزوجية، قائلة: «ما حكم الشرع في طلب الزوجة من الزوج الاستحمام قبل
كل معاشرة، والزوج يرفض؟».
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاغتسال
الشرعي يكون واجباً بعد الجماع -العلاقة الزوجية-، أما الاغتسال قبل الجماع لو كان
للنظافة فلا مانع، منوهًا بأن مسألة رفض الزوج الاغتسال قبل الجماع تدل على عدم
وجود تفاهم بين الزوجين، ناصحًا الزوجة بأن تطلب ذلك من زوجها بأسلوب لين حتى لا
يعند الزوج.
ولا يجب الغسل قبل جماع الزوجة، ولكن يكون واجباً بعد العلاقة الزوجية، لأن
الغسل بعد الجنابة فرض بإجماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: «وَإِن كُنتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ» فلا يحلّ لمسلمٍ أن يترك غسل الجنابة بحالٍ أبداً، لكي
يتسطيع أن يؤدي العبادات كالصلاة التي منها شروطها الطهارة من الجنابة والحيض.