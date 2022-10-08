فيديو صادم.. اكتشفت خيانته فأطلقت النار عليه وكاميرا مراقبة توثق الجريمة

السبت، 08-10-2022
12:06 م
أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام سيدة هاربة من الشرطة وعمرها
36 عاماً، بإطلاق النار على صديقها في شقتهم في البرازيل بسبب الغيرة، بعدما اكتشفت
أنه كان مع امرأة أخرى.
في لقطات الفيديو التي رصدتها كاميرا مراقبة
، شوهد الرجل
يسير باتجاه شقته عندما اقتحمت المرأة وأطلقت النار عليه في ظهره.
ويظهر الفيديو أن تأثير الطلقة يجعله يرتد إلى الخلف على
طاولة زجاجية قبل أن يسقط على الأرض.
وعلم محققو الشرطة المدنية من شاهد في المستشفى أن الرجل
قال إن صديقته انتابها غضب شديد لأنها اكتشفت أنه كان مع امرأة أخرى.
فيما أخبر أحد الجيران أن الزوجين كانا يتجادلان باستمرار
ويلعن بعضهما البعض.
شاهد الفيديو بالضغط هنا
: