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يعمل في الدعارة وفعل معي هذا الأمر.. دنيا بطمة تفضح زوجها بعد طلاقهما(فيديو)

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دنيا بطمة
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السبت، 29-10-2022 10:39 ص
بكت الفنانة المغربية دنيا بطمة، خلال مقطع فيديو، قائلة إنها خرجت من أزمتها بعد كشف خيانة زوجها المنتج البحريني محمد الترك، رأسها مرفوعة، خاصة عقب إنصاف القانون لها، ردًا على مقطع فيديو للأخير اتهمها فيه إنها إنسانة لا تستحق العشرة.

وقالت بطمة، عبر منصة التيك توك، إن أي مواطنة لها حقوق سوف تحصل عليها، كاشفة أفعال زوجها بالتحريض على الدعارة، والسرقة، موجه رسالة لزوجها مفادها: "ما أدرك ما هذه التهمة"، فلا تضحك كثيرًا، واتهمته بسرقة هاتفها المحمول واختراق حساباتها الشخصية.

وانفصلت دنيا بطمة أخيراً عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك، بعد ارتباط استمر 8 سنوات وأثمر عن ابنتين.
 

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