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خان صديقه واستولى على زوجته.. الكشف عن لغز جريمة شاطئ الهانوفيل

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ارشيفية
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الإثنين، 10-10-2022 10:35 ص

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بها جروح بالرأس وطعنات بشاطئ الهانوفيل غرب المدنية.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "معتز.م.ع.أ"، 25 عاما، طالب بمعهد خاص، مقيم الهانوفيل، غارقًا في الدماء.
وبمناظرة الجثة، تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد ثمة مسروقات، وإصابته بجروح في الرأس وطعنات بآلة حادة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن مرتكب الواقعة المدعو «ي.م.م.ح» 36 عامًا، موظف، وجرى القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام.

وبحسب اعترافات المتهم في التحقيقات أنه استدرج المجني عليه إلى الشاطئ المميز على البحر بمنطقة الهانوفيل وغافله وطعنه بسكين وضربه بحجر على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور.
وأرجع سبب قتله نتيجة أن المجني عليه حرض زوجته على الطلاق منه، مشيرًا إلى أنها بعد طلاقه زوجته تزوجها المجني عليه عرفيًا، ما دفعه للانتقام منه وقتله.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 

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