شقيق شيرين يفجر صدمة: بتشرب مخدرات مع حسام حبيب ورجعت له بدون زواج
شيرين
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الإثنين، 17-10-202208:57 ص
قال محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبدالوهاب أن حسام حبيب وسارة الطباخ يقفان
أمام المستشفى الذي تتعالج به شيرين وأتوا بالصحافة لكي يقوم بالتشهير بها.
وأضاف "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج
"الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه ادخل شقيقته
المستشفى دخول إلزامي بمعني أنها غير مؤهلة للخروج من المستشفى إلا بعد تعافيها من
تعاطي المخدرات.
وتابع شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب أن مدير المستشفى قدم جميع المستندات
للنيابة العامة والتي تفيد أن شيرين تستدعي علاجها بالإلزام نظرا لحالتها الصحية
التي وصلت إليها مؤخرا.
وقال "حسام حبيب رجع لشيرين قبل أسبوع، تصالحوا قضائيًا، أعاد لها
السيارة سبب النزاع بتوكيل، وتنازلت عن كل القضايا، ضحكوا عليها، رجعوا لبعض
بالحديث على الواتساب واللقاءات اليومية دون زواج".
وتابع: "شيرين أجرت شقة في التجمع، شيرين وحسام حبيب يتعاطون المخدرات
ويعانون من الإدمان، وقام المتخصصون ولجنة من المستشفى باصطحابها للعلاج، تتعاطى
المخدرات منذ فترة طويلة، والنيابة العامة تحقق مع المستشفى التي كانت سبب التشهير".
وتابع: “إذا قمت ببيع كل ما املك لن اترك شقيقتي إلا بعد الشفاء، قانونًا
موقفي سليم ولا توجد مشكلة بيني وبين اختي ولم اضربها، اولاد شيربن مع شقيقتها رغم
انها طردتها من منزلها”.