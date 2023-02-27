ترحيل مرتضى منصور لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون





سلم مرتضى منصور نفسه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده بالسجن شهرا، وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه، وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر.

أودعت الأجهزة الأمنية المستشار مرتضى منصور داخل مركز الإصلاح والتأهيل والرعاية بوادي النطرون.

وتم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتضم منطقة الاحتجاز "6 مراكز فرعية" روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى تضم مجموعة من الورش المختلفة.

ووجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة أخيرة إلى الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية قبل ذهابه لمحبسه : يا جماهير الزمالك، سواء كنتم اتفقتم معي أو اختلفتم قفوا خلف فريقكم وادعموه وإن شاء الله سينتصر ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين سأفتقدكم وخاصة الأطفال أحبابي أشكر الجميع وأحمد الله على هذا الابتلاء.