تخلع ملابسها بالكامل أمام الكاميرا.. مفاجآت صادمة عن فيديو فتاة حلوان

الخميس، 01-09-2022
09:19 ص
فكر عامل في حيلة شيطانية للانتقام من اسرة محبوبته بعد ان رفضت اسرتها
الزواج من نجلتهم وقيام نجل عم الفتاة باستدراجه وتصويره عاريا لاجباره علي قطع
علاقته بالفتاة ، حيث قام العامل بنشر صور محبوبته عارية
عبر الفيس بوك للتشهير
بها وردا علي ما فعله عمها .
تم ضبط جميع الأطراف ووجه اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة بعرضهم
علي النيابة للتحقيق .
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور عبر "فيس بوك" متضمناً قيام فتاة بالتجرد
من بعض ملابسها عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص ، وكذا صورة لهما بدون ملابس .
أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه (عامل ، مقيم بحلوان بالقاهرة) وكذا
تحديد هوية الفتاة (مقيمة بذات العنوان) أمكن ضبط صاحب الحساب .
وقرر امام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بوجود علاقة بينه وبين
الفتاة وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهلها ذلك ، وقيام نجل عم الفتاة (سائق توك توك
) بإستدارجه لمحل سكنه والتعدى عليه بالضرب "دون إصابات" وتصويره بدون
ملابس لإجباره على ترك نجلة عمه وتهديده بنشر الفيديو ، مما أثار حفيظته فقام بنشر
الصور والفيديوهات للتشهير بالمذكورة وعائلتها إنتقاماً منه ، وأمكن ضبط (نجل عم
الفتاة)
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وباستدعاء الفتاة المذكورة أيدت ما سبق
واتهمت المشكو فى حقه بالتشهير بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.