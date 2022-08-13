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هند القحطاني بصور جريئة صادمة: «جسدي مش عورة»

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هند القحطاني
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السبت، 13-08-2022 10:21 ص
صدمت المشهورة السعودية المقيمة في الخارج هند القحطاني، الجميع بمعادوة نشر صور جريئة لها، مشيرة إلى أن "جسد النساء ليس بعورة".
وظهرت هند القحطاني بملابس ضيقة وتكشف عن جسدها بشكل جرئ، الأمر الذي تسبب في هجوم عنيف عليها، واتهامات بمحاولة صنع تريند لنفسها وأن تظل حديث الناس.

واستعرضت هند القحطاني جزءا من تعليقات الجمهور المسيئة لها، وعلقت عليها قائلة: "أولا وقبل كل شي كلكم تعرفون مبدئي تجاه جسدي وأجساد جميع نساء الأرض (أجسادنا ليست بعورة)".
وتابعت المشهورة السعودية: "ولا يحق لرجل أن يعتدي عليكِ أو يتجرأ بأي طريقة كانت لأنك لبستي ما يحلو لك أو تباهيتي بقوامك أو رقصت أو استعرضتِ".
وأردفت: "نعم أنا أتباهى بجسمي وأرقص وأفعل ما يحلو لي من غير القيام بإيذاء أي شخص، أو سلب حريته، أو الاعتداء عليه أو سلب ماله، ولا يعني ذلك أني مستباحة أو أي رجل أو امرأة أن يرسلوا لي ما تم إرساله من هؤلاء الرجال الذين يعلمون علم اليقين بأن ما قاموا بفعله من اقتحام خصوصيتي، وبعضهم قدم إلى السفر من ولايته إلى سان دييغو لتتبعي لأن عقله المريض ونفسه الدنيئة سولت له بأن ما أفعله والذي هو حق كامل كفله لي القانون يبيح له أن يرسمني بطريقة ليست كما أنا أنظر بها لنفسي، بل من الواضح أن وراءها مآرب أخرى".

وأكملت: "خصوصا بأني أعرف ما يدور بعقله من هوس وملاحقته التي لم تتوقف إلا بعد الاتصال بالشرطة".




 

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