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تحذير من البحر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

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البحر
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الإثنين، 01-11-2021 10:02 ص

يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وحسب هيئة الأرصاد الجوية، تشهد الأيام القادمة انخفاض طفيف في درجة الحرارة على كافة الأنحاء.
وحذرت الأرصاد  من نشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط بسبب وجود منخفض سطحي يعمل علي ارتفاع الأمواج ومن المتوقع ان يصل ارتفاعها الى 4 أمتار داخل البحر.
أما عن الظواهر الجوية، فتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما تضطرب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.
 

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