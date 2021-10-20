الأرصاد تحذر: سقوط أمطار لمدة 3 أيام

الأربعاء، 20-10-2021
01:42 م
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الـ72 ساعة
المقبلة، حيث يتوقع سقوط أمطار
.
وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد
الجوية أن الفترة المقبلة تشهد استقرار في درجات الحرارة على ان تنخفض درجات الحرارة
ليلًا، ما يؤدي إلى الشعور بالبرودة، ويسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ويكون
الطقس
مائلًا للحرارة على شمال الصعيد.
وأشار مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد
الجوية، إلى أنه
من المتوقع سقوط أمطار
خفيفة على بعض المناطق حتى يوم السبت المقبل.
وأوضحت هيئة الأرصاد
أن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة
الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من اليوم، مع فرص سقوط أمطار
على
السواحل الشمالية.