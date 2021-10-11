الإثنين 11 أكتوبر 2021
توقيت مصر 15:07 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. العثور على ملايين الدولارات في صندوق نفايات بلبنان

فيديو.. سحل صيدلانية بوحدة صحية بالشرقية بسبب الحجاب والأمن يوضح

طلاق أحمد حسن وزينب.. وتكشف السبب الصادم

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «مفيش شغل ومش معايا فلوس.. هات يا هاني حقي»

«كهربا» ينشر صورة «جنش» وهو يبكي ويُعلق

«فص ملح وداب».. البحث عن ميكروباص سقط في النيل لليوم الثاني

شمس البارودي ترد على من يعايرونها بأعمالها: سأقاضيكم أمام الله

تسريب يثير ضجة..أحضان وقبلات حميمية بين فنانة كويتية شهيرة وسعد لمجرد

موعد اعتزاله وعرض بيراميدز.. وليد سليمان يفجر مفاجآت لأول مرة

سيف زاهر: أمير توفيق بدأ بالبحث عن بديل «موسيماني» (تفاصيل)

ADS
 

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تصل لـ42 الأيام القادمة بسبب منخفض السودان

download
الارصاد
Native
الإثنين، 11-10-2021 10:09 ص

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن منخفض السودان يمتد  شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالا تصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوت الشدة.
وترتفع درجات الحرارة علي جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة وتصل لـ 42 خلال الايام القادمة  كما يؤثر غطاء سحابي علي شمال ووسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي وزيادة نسبة الرطوبة قد تتساقط منة بعض الأمطار تكون غير مؤثرة.
كما تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة، بحسب بيان الأرصاد الجوية.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم /الاثنين/ طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لحالتي البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

درجات الحرارة
العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
الاسكندرية 29 21
وادى النطرون 31 20
طنطا 31 20
شبين الكوم 31 21
دمنهور 30 20
بلطيم 28 21
مطروح 26 18
السلوم 29 19
سيوة 31 17
بورسعيد 27 24
دمياط 28 24
الزقازيق 31 20
المنصورة 31 20
الاسماعيلية 31 19
السويس 32 20
العريش 29 22
رفح 28 21
رأس سدر 32 20
نخل 30 17
نويبع 33 24
طابا 32 22
كاترين 31 14
الطور 30 21
شرم الشيخ 34 25
الغردقة 35 24
مرسى علم 34 25
الفيوم 35 20
بنى سويف 34 20
المنيا 34 20
أسيوط 36 19
سوهاج 38 22
قنا 40 23
الأقصر 40 24
أسوان 42 27
ادفو 41 26
أبوسمبل 40 26
الوادى الجديد 38 20
شلاتين 36 23
ابو رماد 36 22
حلايب 32 23
رأس حدربة 33 22
 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. العثور على ملايين الدولارات في صندوق نفايات بلبنان

616425574c59b76fbc6b70fd

فيديو.. سحل صيدلانية بوحدة صحية بالشرقية بسبب الحجاب والأمن يوضح

2020_10_9_21_23_23_414

طلاق أحمد حسن وزينب.. وتكشف السبب الصادم

أخبار متعلقة

download

نداء عاجل من «القوى العاملة» للمصريين المتواجدين في قطر

988888-645x432

فاوتشي يحذر من جائحة جديدة قادمة.. «لا مفر منها»

14293619871609436975

شاهد.. مستشار الرئيس يحذر مما سيحدث خلال 10 أيام

هل-غسل-الدجاج-سم-قاتل-؟1

تحذير خطير.. لا تغسلوا الدجاج واللحوم قبل طبخها

2021_6_8_15_40_49_134

داود حسين يرد على هجره الكويت والاستقرار بالقاهرة

Capture

مساعد وزير الخارجية السابق: بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق