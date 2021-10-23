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الأقمار الصناعية تكشف تطوات جديدة في سد النهضة

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سد النهضة
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السبت، 23-10-2021 10:12 ص

كشف خبير المياه عباس شراقي، أن الأقمار الصناعية كشفت يوم 21 أكتوبر 2021 تطورات جديدة في أزمة سد النهضة.
وأوضح شراقي استمرار تدفق مياه أمطار شهر أكتوبر مع جزء من التخزين المؤقت أثناء شهرى الفيضان أغسطس وسبتمبر و 10 مليون متر مكعب من بحيرة تانا من أعلى الممر الأوسط، ولكن بكميات أقل تصل إلى حوالى 350 مليون متر مكعب/يوم، وما زالت بوابتا التصريف (يسار الممر الأوسط) مغلقتين منذ منتصف أغسطس الماضى، كما أن بوابتى التوربينين المنخفضين مغلقتان.
ووفقا له تراجعت مياه البحيرة بعيدا عن السد المكمل (المقوس) بحوالى 500 متر، وتراجعت مياه البحيرة بمقدار حوالى مليار متر مكعب واحد ويتضح ذلك بهالة فاتحة اللون حول البحيرة.
وقال الخبير إن إثيوبيا لم تتمكن من الاستفادة من هذه المياه فى توليد الكهرباء، والمليار الثاني الاسبوع القادم، والوقت يمر ولا يوجد توليد كهرباء حتى الآن رغم التصريحات الإثيوبية المتكررة بالتشغيل في أكتوبر لكي تكتمل المرحلة الأولى التي كان مقررا لها نهاية عام 2014 ولم تتم حتى الآن.
وتابع: "فتحت إثيوبيا بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط تمهيدا للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث فإن ذلك سوف يؤكد على عدم إمكانية إثيوبيا تشغيل التوربينين هذا العام رغم وجود مياه التخزين الأول والثاني بإجمالى 8 مليار متر مكعب".
 

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