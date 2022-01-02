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تحذيرات من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

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امطار
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الأحد، 02-01-2022 09:35 ص

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا ما زلنا متأثرين بحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، لافتة إلى أن حالات عدم الاستقرار تختلف من يوم لآخر ومن مكان لآخر.
وأضافت  دكتور منار غانم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن اليوم متوقع عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يتوقع خلال الساعات القادمة استمرار سقوط الأمطار، واستمرار فرصها على السواحل الشمالية للبلاد بـ الإسكندرية ورفح والعريش ودمياط وشمال الدلتا.
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنها ستكون أمطار متوسطة ورعدية، موضحة أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على القاهرة الكبرى.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تم تكون شبورة مائية كثيفة القريبة من المسطحات المائية والزراعية، و أدت لإغلاق بعض الطرق مثل الأسكندرية الصحراوى.
 

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