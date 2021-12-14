الأرصاد تحذر من سقوط أمطار خلال ساعات على هذه المناطق

الثلاثاء، 14-12-2021
04:00 م
أكد بيان هيئة الأرصاد
الجوية، أن
طقس الـ 6 أيام القادمة، يشهد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من
السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وجنوب
الدلتا أيضا.
و تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى السبت القادم
انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 4 درجات
مئوية.
وتكون حالة طقس الـ 6 أيام القادمة، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة
الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، مائل
للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على
كافة الأنحاء.
ويصاحب ذلك خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض
الطرق المؤدية من وإلى القاهرة
الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء،
ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد
على فترات متقطعة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، كالتالي:
القاهرة
الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 20 لـ 18 درجة
السواحل الشمالية 18 لـ 17 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 26 لـ 21 درجة
شمال الصعيد 21 لـ 18 درجة
جنوب الصعيد 28 لـ 21 درجة.