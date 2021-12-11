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الأرصاد: انخفاض دراجات الحرارة من الإثنين وسقوط أمطار

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السبت، 11-12-2021 09:50 ص

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية .
وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، إن طقس اليوم يشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مضيفة: طقس اليوم مائل للحرارة بفرق 2 درجة مئوية عن أمس.
وأضافت: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا واضحا في الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح، تزامنا مع وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتتلاشى بحلول الساعة الـ 8.
وأكملت: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مدينتي "حلايب وشلاتين"، متابعة: ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى الغد.
وحذرت من انخفاض درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية بداية من يوم الاثنين القادم، مصحوبا بتساقط أمطار، متابعة: محافظات شمال الصعيد ستشهد انخفاض واضح يصل إلى 9 درجات مئوية ليلا.
 

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