الأقمار الصناعية تحذر مما سيحدث في مصر خلال ساعات

الثلاثاء، 07-12-2021
12:26 م
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، صورا من الأقمار الصناعية وتوزيعات
الخرائط، تظهر تعرض البلاد لعاصفة ترابية اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب نشاط قوي
وبارد للرياح
.
وقالت هيئة الأرصاد
الجوية، إنه من المتوقع ان تتعرض البلاد الثلاثاء؛ إلى
نشاط رياح
باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى
إثارة الرمال والاتربة علي السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد
كما تزداد سرعات هباتها لتنخفض الرؤية
الأفقية علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.
وأوضحت هيئة الأرصاد
الجوية، أنه متوقع أن يستمر نشاط الرياح
الزائد طوال
الساعات النهار، مما تتسبب في زيادة الاحساس ببرودة الطقس
، ومتوقع أن تهدأ سرعات
الرياح
قليلا خلال فترات الليل.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد
الجوية، عن حالة الطقس
الثلاثاء، فإنه يكون لطيف
على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، نهارا، ومعتدل
الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ويكون الطقس
غدا خلال ساعات الليل، بارد على كافة الأنحاء.
ويشهد الطقس
، فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات
متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح
المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال
الصعيد على فترات متقطعة.
وحذرت هيئة الأرصاد
الجوية من الملاحة البحرية في البحر المتوسطة، حيث تكون
مضطربة وسرعة الرياح
تصل إلى 65كم/س، وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 4 متر.