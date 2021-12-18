الأرصاد تحذر من 72 ساعة: أمطار رعدية وعواصف ترابية
h
Native
Teads
السبت، 18-12-202109:36 ص
قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،
إن الطقس يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، معقبه: "المعدلات أقل من الطبيعي".
أضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية
"إكسترا نيوز"،: "الانخفاض في درجات الحرارة مستمر معنا لمنتصف الأسبوع
القادم، وسيكون أقل من القيم الطبيعية"، متابعة: "متوقع مع منتصف الأسبوع
القادم يومي الإثنين والثلاثاء ستصل العظمى إلى 16 درجة مئوية والصغرى 9 درجات".
أوضحت: "تساقطت أمطار (الجمعة) على بعض السواحل الشمالية
وكانت أمطار متوسطة إلى رعدية على بعض المناطق، ووصلت إلى القاهرة الكبرى"، لافته:
"متوقع غدا انحصار الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق الدلتا".
وأشارت: "سنشهد يومي الأحد والإثنين حالة من عدم الاستقرار
في الأرصاد الجوية، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستصل للعاصفة في
بعض المناطق المكشوفة مثل محافظات الوجه البحري ومدن القناة ".
وتابعت: "سيكون هناك سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية
يومي الأحد والإثنين على بعض المناطق الشمالية للبلاد، وتمتد للقاهرة الكبرى"،
موضحه: "درجات الحرارة ستعود إلى المعدلات الطبيعية يوم الأربعاء، مع انحصار فرص
الأمطار على بعض المناطق بالسواحل الشمالية".