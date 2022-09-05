تحبي الراجل خام ولا خبرة؟.. ندى الكامل ترد بجرأة على سؤال حساس

الإثنين، 05-09-2022
09:14 ص
أجابت ندى الكامل
- طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من
خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.
وردت طليقة أحمد الفيشاوي، على سؤال أحد المتابعين لها فقال: «ايه أغرب
معاكسة وأحلاهم؟»، لترد عليه قائلة: «بتعاكس كثير فا بنسى».
وحول أكثر صفة تحبها في الرجل، أجابت طليقة الفيشاوي، على سؤال من أحد
المتابعين قال لها: «تحبي شريك حياتك خام ولا خبرة»، لتجيب قائلة: «خام».
وكانت ندى الكامل
علقت على انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال
تعليق عبر حسابه على موقع التواصالاجتماعى
“إنستجرام”.
وقالت طليقة أحمد الفيشاوي: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن
انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل
واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك
أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا».