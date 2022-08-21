بعد ضجة المثلية الجنسية.. ندى الكامل تفاجئ الجميع بحذف جميع صورها

الأحد، 21-08-2022
08:55 ص
قامت ندى الكامل
- طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - بحذف جميع صورها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق
“إنستجرام”، ولم تبق إلا على صورة واحدة فقط ظهرت فيها مع إحدى أصدقائها قبل 3
أشهر.
واتخذت طليقة
أحمد الفيشاوي قرارها المفاجئ، بعد أزمة نشرها لعلم المثلية الجنسية (رينبو)،
بينما أبقت فقط على صور لابنتها مريم وصور أطفال آخرين.
نشرت مريم -
ابنة طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق
“إنستجرام”، التقطتها الأولى لنفسها على طريقة السيلفي من المرآة داخل منزلها.
وظهرت ابنة ندى
الكامل - طليقة أحمد الفيشاوي - في الصورة وأمامها المرآة، ولم تظهر الابنة وجهها
في الصورة، بينما ظهرت أمام المرآة سبحة إسلامية خضراء.
جاءت صورة ابنة
طليقة الفيشاوي، وأمامها المسابح “ السبح” الخضراء، تزامنًا مع حالة الجدل التي
أثيرت في الأيام الماضية حول دعم «ندى الكامل
» للمثلية الجنسية، إذ نشرت العلم
الخاص بهم على إحدى صورها عبر “إنستجرام”.
طليقة الفيشاوي
وعلم المثلية الجنسية
نشرت ندى الكامل
- طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورة لها عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق
إنستجرام، وهي على شاطئ البحر، أخفت فيها جزءا كبيرا من الصورة مستعينة بشعار قوس
قزح (رينبو) وقلب كبير.
صورة ندى الكامل
طليقة الفيشاوي أثارت جدلا بين متابعيها على “إنستجرام”، بسبب استعانتها بشعار
المثلية الجنسية (رينبو).