الخميس 19 أكتوبر 2023
توقيت مصر 03:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء لهذا السبب

ربط زوجته ومارس الجنس مع عشيقته المنتقبة أمامها.. النهاية صادمة

والدة طالبة الثانوي تضبط ابنتها مع المدرس داخل شقتها.. وهذا ما فعله

عايز خصم 50%.. لحظة اعتداء مجدي الهواري وأبنائه على عامل داخل مطعم

شاهد لحظة الحكم على رجل مسن بالإعدام 5 مرات بكفر الشيخ

شاهد رد فعل صلاح عندما هتفت بعض الجماهير ضده في مباراة الجزائر

متحدث نتنياهو يعترف بقصف المستشفى المعمداني ثم يحذف المنشور

الاحتلال يعتقل فنانة فلسطينية بسبب بوست " لا غالب إلا الله"

رأفة بوالده.. المحكمة تخفف عقوبة قاتل شقيقه إلى السجن 7 سنوات

حماس تعلن عدد الأسرى الإسرائليين لديها وتنشر صور بعضهم

نجوم الفن ينتفضون عبر "السوشيال ميديا" دعمًا لغزة وتنديًا بجرائم الاحتلال

IMG-20231018-WA0015
قصف المستشفى المعمداني
الأربعاء، 18-10-2023 10:04 ص


حرص عدد كبير من نجوم الفن على التعليق على القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أمس الثلاثاء .
وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بتطبيق انستجرام:"حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية و منتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق، غزة اللهم برداً وسلاماً على أهلنا في {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار}".

فيما علق الفنان راغب علامة وكتب عبر حسابه بتطبيق إكس :"الآن وبعد هذه المجزرة ، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس ! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني!".

وكتبت دنيا سمير غانم  عبر حسابها بتطبيق انستجرام :" أنا مش لاقيه كلام أقوله ، حسبي الله ونعم الوكيل ، ربنا يقويكم وينصركم ويصبركم ، هو ربنا بس اللي قادر ينجيكم وهينجيكم بإذن الله  .. قلوبنا معاكم والله كلنا".

وكتب محمد هنيدي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «‏‎‏‎واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.. أكثر من الف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه .. مجزرة بشعة».

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « إكس»: «‎‏‎مجزرة مستشفى المعمداني فظائع النازية الهولوكوست التي يحاكم من يشكك فيها في إسرائيل و16 دولة أوروبية، عادت حية أمام أعيننا لا تحتمل الشك على يد نسل ضحاياها.

وأضاف نبيل الحلفاوي: "إبادة جماعية لم ترتكبها إسرائيل وحدها بل شارك فيها دول كبرى من خلال منحها دعما وغطاء ورفضا لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن».

إقرأ ايضا

IMG-20231018-WA0011

ربط زوجته ومارس الجنس مع عشيقته المنتقبة أمامها.. النهاية صادمة

IMG-20231018-WA0013

والدة طالبة الثانوي تضبط ابنتها مع المدرس داخل شقتها.. وهذا ما فعله

IMG-20231018-WA0026

عايز خصم 50%.. لحظة اعتداء مجدي الهواري وأبنائه على عامل داخل مطعم

أخبار متعلقة

IMG-20231016-WA0011

وزارة التضامن تكشف ماذا طلب محمد صلاح عند التبرع لفلسطين

IMG-20231016-WA0018

فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى غزة

373085

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب تجاهله ما يحدث في فلسطين

Capture

شاهد.. ماذا قال علي نسمان قبل استشهاده بلحظات

2022-637840986251565932-156

تعليق ناري من أحمد موسى عن عدم إعلان محمد صلاح تعاطفه مع غزة

HHw_YUMV

وزير الخارجية الأردني...التصعيد العسكري في غزة يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب