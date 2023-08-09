بيان مهم من وزارة الصحة بشأن ما أثير عن تفشي مرض خطير





كشفت وزارة الصحة، حقيقة ما تم تداوله عن تفشي مرض الدرن الذي ينقله النازحون، مشيرة إلى أن هذه الأنباء مجرد شائعات وغير صحيحة.

وقالت أنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم.

وأشارت إلى أن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.