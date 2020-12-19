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بيان عاجل من نقابة الموسيقيين بشأن صحة محمد منير

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محمد منير
 
السبت، 19-12-2020 06:02 م محمد فضل

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانًا إلى الجمهور لطمأنته بشأن صحة  الفنان محمد منير ، وأكدت في بيانها أن "الكينج" بصحة جيدة، ويتواجد حاليًا في منزله، وليس في المستشفى، بعد أن أجرى بعض الفحوص الطبية.
وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلي حالته، مشيرة إلي أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.
ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل".
 

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