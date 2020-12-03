بيان عاجل من اتحاد علماء المسلمين بشأن وفاة «القرضاوي»

الخميس، 03-12-2020
10:18 ص
المصريون
نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
، بيان
ًا عبر الصفحة الرسمية على موقع
التواصل الاجتماعي "تويتر"، للرد على الأنباء التي ترددت حول وفاة
رئيسه
السابق يوسف القرضاوي
، المتواجد حاليا في قطر.
ونفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
، هذه الأنباء، مؤكدًا أن يوسف
القرضاوي يتمتع بصحة جيدة، ونافية الأمر.
وكتب المكتب الإعلامي:"
ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة
العلاّمة الشيخ
#يوسف_القرضاوي الرئيس المؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
غير صحيح بتاتا."
وأضاف :" الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة
الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم".