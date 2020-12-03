الخميس 03 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

رانيا يوسف عن عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

هاني شاكر يفضح مرتضى منصور ويكشف ما حصل عليه من تركي آل الشيخ

بيان عاجل من اتحاد علماء المسلمين بشأن وفاة «القرضاوي»

خطأ فادح يودي بحياة عروسين ليلة الدخلة في الحمام

رجل وفتاة.. انتشال جثتين من أسفل عقار الإٍسكندرية المنهار

تركي آل الشيخ يعلن عن 20 جائزة مفاجئة

مذهل.. فيديو لجثث أندلسيين حديثة تهز علماء إسبانيا

رسالة هامة من السعودية للأزهر الشريف

ADS
 

بيان عاجل من اتحاد علماء المسلمين بشأن وفاة «القرضاوي»

يوسف-القرضاوي-1200x675
يوسف القرضاوي
 
الخميس، 03-12-2020 10:18 ص المصريون

نشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بيانًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للرد على الأنباء التي ترددت حول وفاة رئيسه السابق يوسف القرضاوي، المتواجد حاليا في قطر.
ونفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، هذه الأنباء، مؤكدًا أن يوسف القرضاوي يتمتع بصحة جيدة، ونافية الأمر.
وكتب المكتب الإعلامي:" ننوه الإخوة المتابعين الكرام: بأن ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ #يوسف_القرضاوي الرئيس المؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا."
وأضاف :" الشيخ يتمتع بالصحة والعافية، ونرجو من الذين يحاولون إشاعة الأخبار بغرض التشويش على الناس أن يتقوا الله في أنفسهم".
 

إقرأ ايضا

102018120599758

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

30-11-20-397889742

رانيا يوسف تكشف سر عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

download

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

أخبار متعلقة

arabstodayجريمة-360x180

خطأ فادح يودي بحياة عروسين ليلة الدخلة في الحمام

جثة

خطأ طبي.. تعود إلى الحياة بعد شهر من وفاتها بكورونا(صورة)

54557-645x505

بعد تشريح جثمانه.. القبض على طبيب «مارادونا» بتهمة قتله

411(2)

الإفتاء لـ شيكابالا: « انت محترم وناجح.. ركز في طريقك»

f

بعد غسله وتكفينه.. حقيقة عودة متوفى بـ«كورونا» للحياة

الضحية

تفاصيل وفاة عروسين بسبب ماس كهربائي في الخصوص