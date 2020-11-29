الإفتاء لـ شيكابالا: « انت محترم وناجح.. ركز في طريقك»

الأحد، 29-11-2020
07:57 م
المصريون
دخلت دار الإفتاء
المصرية، على خط أزمة لاعب نادي
الزمالك
محمود عبدالرازق شيكابالا
، بسبب تعرضه لهجوم وسخرية من جانب بعض الجماهير.
ووجه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء
، رسالة
لـ شيكابالا
، قائلًا: «التصرفات اللي حدثت في حقك متخليهاش تزعلك أنت محترم، والإنسان
الناجح بيكون مركز في هدفه ركز في طريقك ولا تلتفت إلى أي شيء يحطمك معنويًا».
وقال «ممدوح» خلال لقائه على فضائية «إم بي سي مصر»: إن السخرية
والاستهزاء بالخلق خاصة بعض السلوكيات التي وجدناها من بعض مشجعي كرة القدم، هي سلوكيات
مرفوضة لأنها تجعل الإنسان في ورطة بين يدي الله.
وكانت دار الإفتاء
أكدت أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة
تتنافى مع مكارم الأخلاق التى دعا إليها الإسلام، مستشهدة بقول النبى صلى الله عليه
وآله وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِى مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ
الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخارى فى الأدب
المفرد، والترمذي)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ
تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي).
وأضافت الدار- فى فيديو موشن جرافيك- ، أن احترام خصوصيات
الآخرين واجبٌ شرعى وأخلاقيٌّ؛ ولذا حَرَّم الإسلام السخرية واللمز والتنابز بالألقاب؛
فالاعتداء وإيذاء الآخرين -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذموم شرعًا.
واستدلت الدار بقول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ
وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ
لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [الحجرات: 11].