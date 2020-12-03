خطأ فادح يودي بحياة عروسين ليلة الدخلة في الحمام

الخميس، 03-12-2020
09:38 ص
المصريون
وقع عروسان من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في خطأ فادح أدى إلى مصرعهما
في الحمام
يوم الصباحية.
استيقظا العروسين
ودخلا إلى الحمام
سويًا للاستحمام
وظلا فترة طويلة تحت الدش
الساخن، الأمر الذي جعل الحمام
يمتلئ بالبخار ليسقطها في الحمام
مختنقين، كما كشف
التقرير الطبي أن سبب الوفاة
هو «أسفكسيا الخنق».
ولقي العروسان مصرعهما بسبب انسداد مجرى الهواء بالقصبة الهوائية، وعدم
وجود الأوكسجين بسبب بخار الماء؛ حيث أصابهما السعال المتحشرج، ولقيا حتفهما
مختنقين.
وفي صباح يوم الزفاف، توجه البعض من عائلتهما، وعندما قاموا بطرق الباب لم
يستجب العروسان، وفجأة تسلل الشك والقلق إلى القلوب، عندما قاموا بكسر باب الشقة
ليجدوا العروسين
جثتين هامدتين فوق أرض الحمام
.
وسارعت النساء لستر عورة العروس، والرجال قاموا بحمل العريس، وسط دموع
منهمرة، ومشهد ينفطر له الأكباد، فيما انتقلت قوة من رجال مركز شرطة ديرب نجم،
بمصاحبة طبيب الصحة لموقع الحادث.
وأكد الطبيب أن سبب وفاة
العروسين
بأسفكسيا الخنق نتيجة تصاعد بخار الماء،
وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن جثتي العروسين
، بعد العرض على الطب
الشرعي، وعدم وجود شبهة جنائية.