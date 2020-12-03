الخميس 03 ديسمبر 2020
توقيت مصر 12:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

رانيا يوسف عن عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

هاني شاكر يفضح مرتضى منصور ويكشف ما حصل عليه من تركي آل الشيخ

بيان عاجل من اتحاد علماء المسلمين بشأن وفاة «القرضاوي»

خطأ فادح يودي بحياة عروسين ليلة الدخلة في الحمام

رجل وفتاة.. انتشال جثتين من أسفل عقار الإٍسكندرية المنهار

تركي آل الشيخ يعلن عن 20 جائزة مفاجئة

مذهل.. فيديو لجثث أندلسيين حديثة تهز علماء إسبانيا

رسالة هامة من السعودية للأزهر الشريف

ADS
 

خطأ فادح يودي بحياة عروسين ليلة الدخلة في الحمام

arabstodayجريمة-360x180
جثة
 
الخميس، 03-12-2020 09:38 ص المصريون

وقع عروسان من مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، في خطأ فادح أدى إلى مصرعهما في الحمام يوم الصباحية.
استيقظا العروسين ودخلا إلى الحمام سويًا للاستحمام وظلا فترة طويلة تحت الدش الساخن، الأمر الذي جعل الحمام يمتلئ بالبخار ليسقطها في الحمام مختنقين، كما كشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة هو «أسفكسيا الخنق».
ولقي العروسان مصرعهما بسبب انسداد مجرى الهواء بالقصبة الهوائية، وعدم وجود الأوكسجين بسبب بخار الماء؛ حيث أصابهما السعال المتحشرج، ولقيا حتفهما مختنقين.
وفي صباح يوم الزفاف، توجه البعض من عائلتهما، وعندما قاموا بطرق الباب لم يستجب العروسان، وفجأة تسلل الشك والقلق إلى القلوب، عندما قاموا بكسر باب الشقة ليجدوا العروسين جثتين هامدتين فوق أرض الحمام.
وسارعت النساء لستر عورة العروس، والرجال قاموا بحمل العريس، وسط دموع منهمرة، ومشهد ينفطر له الأكباد، فيما انتقلت قوة من رجال مركز شرطة ديرب نجم، بمصاحبة طبيب الصحة لموقع الحادث.
وأكد الطبيب أن سبب وفاة العروسين بأسفكسيا الخنق نتيجة تصاعد بخار الماء، وتم تحرير المحضر اللازم، وصرحت النيابة بدفن جثتي العروسين، بعد العرض على الطب الشرعي، وعدم وجود شبهة جنائية.
 

إقرأ ايضا

102018120599758

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

30-11-20-397889742

رانيا يوسف تكشف سر عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

download

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

أخبار متعلقة

جثة

خطأ طبي.. تعود إلى الحياة بعد شهر من وفاتها بكورونا(صورة)

54557-645x505

بعد تشريح جثمانه.. القبض على طبيب «مارادونا» بتهمة قتله

f

بعد غسله وتكفينه.. حقيقة عودة متوفى بـ«كورونا» للحياة

الضحية

تفاصيل وفاة عروسين بسبب ماس كهربائي في الخصوص

دييجو-مارادونا

شبهة جنائية.. فتح تحقيق في وفاة «مارادونا» وتشريحه

5f8829d84c59b758b96944b8

شهيرة تكشف لأول مرة عن المرض الذي أودى بحياة محمود ياسين