



أصدرت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بشأن تداول رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب"، تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى.

وقال بيان الحكومة: "تداول رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة".

وتابع البيان: "خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مُشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "155" في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص".

ويأتي ذلك بعد أن انتشرت رسالتين صوتيتين عبر تطبيق "واتسآب" مفادهما أنه "سيتم إيقاف 70% من المحافظ وعلى التجار الذين يعملون فى توزيع الرصيد، واللي عنده فلوس على فودافون كاش أو الكاش وخطه لسه شغال يروح يسحبها بسرعة، ولو هتحتاج الفلوس في وقت قريب أسحب قبل ما القرار يطبق على خطك".