الخميس 16 فبراير 2023
توقيت مصر 22:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الحكومة تصدر قرارًا هامًا بشأن مزارع الدواجن

بعد موافقة المفتي.. الإعدام لسيدة كرداسة وزوجها العرفي

إدارة الكوارث التركية تعلن حصيلة جديدة لقتلى الزلزال المدمر

وفاة محمد غندور مراسل قناة أون تايم سبوت

مفاجأة.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم جديد مقابل 120 مليون جنيه

فيديو يثير ضجة سعودية.. منشآت تجبر النساء على خلع النقاب ووضع مكياج وبيان رسمي يرد

بعد تأييد إعدامه.. خطوة مفاجئة من اسرة نيرة أشرف تجاه والدة محمد عادل

"ضربات متكررة على رأسه".. وفاة ملاكم أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية بطنطا

شاهد.. يسرق تبرعات منكوبي زلزال تركيا وسوريا من صندوق مسجد في أمريكا

قطعت رأس عشيقها.. سيدة تعتدي على محاميها داخل المحكمة أمام القضاة (فيديو)

ADS
 

الحكومة تصدر قرارًا هامًا بشأن مزارع الدواجن

images-8-3
مزرعة دواجن
Native
Teads
الخميس، 16-02-2023 01:58 م

 

 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس، على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس هبوطا طفيفا ، بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الدواجن، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء بـ81 جنيها في المحلات للمستهلك بعدما سجل 89 جنيها أمس ووصل إلى ما يزيد على 90 جنيها في بعض المناطق.

 

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 77 جنيهًا في المزرعة، و81 جنيهًا وقد يصل إلى 87 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

 

الفراخ البلدي : 105 -113 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 100- 110 جنيهات للكيلو.

الأوراك: بين 87- 100 جنيه للكيلو.

البانيه: بين 175- 195 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 115 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 60 -68  جنيها للكيلو.

سعر الهياكل : 40 -45  جنيها للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 68-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

إقرأ ايضا

315

بعد موافقة المفتي.. الإعدام لسيدة كرداسة وزوجها العرفي

download

فيديو يثير ضجة سعودية.. منشآت تجبر النساء على خلع النقاب ووضع مكياج وبيان رسمي يرد

22eccb61666f-

بعد تأييد إعدامه.. خطوة مفاجئة من اسرة نيرة أشرف تجاه والدة محمد عادل

أخبار متعلقة

2023_2_6_12_42_7_253

مفاجأة في أسعار البيض والدواجن بعد أيام

أسعار-الدواجن

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

نجيب-ساويرس

حكم قضائي برفض دعوى الحكومة ضد ساويرس لسداد 7 مليارات ضرائب

63c8f6114c59b73a2f493634

الحكومة تستعد لتحويل جزيرة الوراق إلى مدينة جديدة بمواصفات عالمية