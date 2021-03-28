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تهز السعودية.. يقتل شقيقه السبعيني والسبب صادم

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الأحد، 28-03-2021 04:12 م

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية بمحافظة الطوال التابعة لمنطقة جازان صباح اليوم الأحد، باشرت جريمة قتل راح ضحيتها رجل في العقد السابع من عمره في إحدى القرى التابعة للمحافظة.
ووفقا لصحيفة ”الوئام” فإن خلاف نشب بين أخوين على أرض وورث ، وأنتهى الخلاف بعيارات نارية بعدما أقدم الجاني على قتل أخيه حيث أطلق النار عليه في قلبه.
وتم نقل المصاب لمستشفى الطوال العام وبعد الكشف عليه تبين وفاته على الفور وأكدت المصادر بأن الجاني قام بتسليم نفسه لشرطة الطوال، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وفور انتشار الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت صدمة الجميع وأحدثت هزة بين سكان المحافظة.
 

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