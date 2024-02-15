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"بوي فريند غير مسلم ومش ممنوعة من العودة للسعودية".. مودل روز تصدم الجميع

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موديل روز
الخميس، 15-02-2024 12:49 م


وثق مقطع فيديو بكاء مودل روز بحرقة أثناء حوارها في لقاء تلفزيوني على قناة الإمارات نيوز.
وقالت روز وهي تبكي: "ما أقدر أتكلم لأني ما أحب أطلع خصوصياتي للناس" وعلقت روز على حدود جرأتها: أنا عندي جرأة بحدود الاحترام، أكيد عندي حدود ما راح أخترق الحدود وبالنسبة لي البكيني واللانجيري ما هعرضهم.
بوي فريند من غير ديانتها
وفيما يخص أن يكون لديها صديق "بوي فريند" : الحب شي ضروري في الحياة خاصة بعد زواجي وطلاقي، وهالمرة أبغى زواج عن طريق الحب ما أبغى الزواج التقليدي.
وأحرجت روز الإعلامي "علي عجمي" عندما سألها "ممكن يكون عندك بوي فريند من دون زواج؟" لترد: "من وين تجيب هالأسئلة، لك شو خصك" ، وتابع المذيع : لأنك عايشة بأمريكا وبهذه الأوضاع ورحلات وأصحاب وبحر وأجواء وسهر وكذا".
وأردفت روز: "إذا جاء ما هقول لا خلاص عطيتك الجواب" وتابع المذيع: "ممكن يكون أمريكي من غير دينك؟" وردت روز: "ما ندري وش يصير".
الانتحار
وأجابت روز على فكرة الانتحار قائلة: في فترة من الفترات فكرت بالانتحار بس مستحيل أسويها.
كما كشفت مشهورة التواصل الاجتماعي مودل روز عن حقيقة منعها من دخول السعودية.
وقالت: هذه من الإشاعات اللي طالعها، والسبب أني ما رحت للسعودية من وقت كبير من 10 سنوات تقريبا.
وتابعت: السبب أنا قلته في السوشيال ميديا لما عدلت في فيزتي الأمريكية فكان بسبب أمريكا مو من السعودية، لأني بدلت فيزتي عطوني الفيزا ورقة مو مثبتة في الجوازات.


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