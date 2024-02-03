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هالة صدقي: «السعودية بيتنا.. والجمهور السعودي أول من شجعنّي في حياتي»

هالة صدقي: «السعودية بيتنا.. والجمهور السعودي أول من شجعنّي في حياتي»

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هالة صدقي
السبت، 03-02-2024 04:47 م نسمه عبد الوهاب
تمنت  الفنانة هالة صدقي أن يحقق فيلم «الملكة» التي تقوم ببطولته، نجاحًا كبيرًا عند طرحه بالسينمات السعودية.
وأشادت هالة صدقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، بالجمهور السعودي، قائلة: «أنا كنت هنا الشهر اللي فات كان عندي مسرحية، وحقيقي أسعد أوقات حياتي لما قابلت الجمهور السعودي».

وتحدثت هالة صدقى عن ظهور ابنة شقيقها معها لأول مرة فى حفل «جوي أوورد»، قائلة: «السعودية بيتنا.. والجمهور السعودي أول من شجعني في حياتي».

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