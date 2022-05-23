الخميس 26 مايو 2022
توقيت مصر 00:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

بمنشار كهربائي.. فيديو متداول لفلسطيني يهدد سعوديًا قبل القبض عليه

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

شاهد.. محمد النني يجدد لـ أرسنال بحضور زوجته

موسيماني يستفز الوداد المغربي بطريقة ماكرة ويثير غضب المغاربة

اعترافات قاتل زوجته: وضعت هاتف على الثلاجة فصدمت بما حدث بينها وبين عشيقها في المطبخ

«الرسول لعن من قام به».. داعية يهاجم فنانًا شهيرًا بسبب ما فعله أمام الكعبة والأخير يرد

5 مواضع يُحرم إتيان الزوجة فيهم.. تعرف عليهم

ADS
 

بوسي تصدم الجميع وتنفعل في حفل زفافها: «علي الطلاق أبوظ الجوازة.. انا هربانة مني»

cdn4.premiumread
بوسي
Native
Teads
الإثنين، 23-05-2022 03:03 م
 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة المصرية بوسي غاضبة خلال حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أقيم أمس الأحد في أحد الفنادق النيلية بحضور نجوم الفن.
وظهرت بوسي في الفيديو، وهي غاضبة وتنفعل على أحد الأشخاص قائلة إنها ممكن أن تنهي هذه الزيجة، إذ قالت: عليا الطلاق أبوز الجوازة عادي، أنا هربانة مني.
وارتدت بوسي فستان زفاف من توقيع المصمم هاني البحيري، الذي اتسم بالتطريز وذو ذيل وطرحة طويلة، كما ظهرت بوسي بماكياج هادئ وبسيط، وقدمت الراقصة دينا فقرة خلال الحفل، وأيضًا المطرب حكيم قدم عددًا من الأغاني الخاصة.
ولم تحضر عائلة بوسي ووالدها حفل الزفاف، وقال محمد شعبان والد بوسي: بوسي ما عزمتش حد من أهلها، ما حدش قالي بجوازها وما عزمتنيش لا أنا ولا خالها ولا أخوها وملهاش أهل تاني غيرنا، وعرفت إنها كتبت الكتاب امبارح وعايز أقول لها ألف مبروك يا بنتي وفرحان لك لأن الجواز سُترة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

إقرأ ايضا

1597573_0

جريمة هزت مشاعر الجميع.. الإعدام شنقًا لقاتل الطفلة سجدة

عمرو واكد

أول تحرك رسمي ضد عمرو واكد بسبب تغريدة مُهينة

3-223

دخلت للعلاج من آلام في المعدة فوضعت طفلة

أخبار متعلقة

IMG-20220511-WA0010

في ليلة الدخلة.. انقطعت الكهرباء فتبادلا العروستين الشقيقتين بالخطأ

ا

حاصلة على الحزام الأسود.. عروس تطرح عريسها أرضًا في حفل الزفاف (فيديو)