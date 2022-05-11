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في ليلة الدخلة.. انقطعت الكهرباء فتبادلا العروستين الشقيقتين بالخطأ

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الأربعاء، 11-05-2022 02:42 م
شهد حفل زفاف في الهند حادث اختلاط غريب، حيث تبادلت شقيقتان العرسان عن طريق الخطأ بعد انقطاع التيار الكهربائي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الواقعة حدثت في حفل زفاف أقيم في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وحظي باهتمام كبير في البلاد بعد أن انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي تقرير إعلامي تناول الحفل، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاختلاط الغريب حدث بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الحفل الذي قرر والد العرائس تنظيمه ليجمع فيه حفلات زفاف نجله وبناته الثلاث جميعاً في اليوم نفسه، وفقاً لدعوة حفل الزفاف.
وبحسب أحد الأقارب الذين حضروا الحفل، ارتدت الأخوات الثلاث ملابس الزفاف نفسها وغطيت وجوههن بغطاء، تماشياً مع التقاليد المحلية، عندما وصلن لحضور طقوس الزفاف، ولكن عندما بدأ حفل ما قبل الزفاف في نحو الساعة 9 مساءً، عانت المدينة من انقطاع التيار الكهربائي وانتهى الأمر باثنتين من البنات بالجلوس مع العرسان الخطأ.
وقامت العروسان بعدد من طقوس ما قبل الزفاف مع الشريك الخطأ قبل إدراك أفراد الأسرة ما يحدث.
وقال الأخ الأكبر إن يد العروس أعطيت للعريس الخطأ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، والذي وصفه بأنه «حدث معتاد في القرية».
وأضاف: «لم يتبادلوا الأكاليل أو عهود الزواج، لكن الخلط حدث لأحد الطقوس».
وذكر أن القرية ليس بها أبراج كهرباء مناسبة وأن الحادث أظهر مدى خطورة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر للسكان، وقال: «إنه إهانة لنا بسبب انقطاع التيار الكهربائي عانينا من هذا الإذلال».
وأضاف أن الحفل بخلاف ذلك «استمر كما هو مخطط له»، مع تبادل عهود الزواج مع العرسان المناسبين بمجرد عودة التيار الكهربائي بعد منتصف الليل.
وقال سكان القرية إن حقيقة أن التيار الكهربائي عاد في الوقت المناسب لمنع تبادل عهود الزواج الخاطئة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحكومة الهندية أعلنت أنها أوصلت الكهرباء إلى آخر قرية كانت تعاني من غيابها في عام 2018. إلا أن العديد من المناطق النائية تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
 

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